Modificado un proyecto ITS para mejorar la monitorización de las reservas marinas

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PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha validado la modificación técnica del proyecto 'Economía azul: nuevos instrumentos de gestión y monitorización de reservas marinas y del medio marino', financiado con cargo al fondo del impuesto del turismo sostenible (ITS).

Esta actualización permite adaptar la ejecución del proyecto a las necesidades técnicas y científicas detectadas durante su implementación para garantizar la máxima eficiencia en la protección del entorno marino del archipiélago, ha detallado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern.

El proyecto, que cuenta con una transferencia aprobada de 2,4 millones de euros a favor de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, forma parte del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible 2024-2025.

La modificación responde a la necesidad de ajustar el proyecto a las condiciones operativas y científicas reales, incorporando gastos sobrevenidos y ajustes metodológicos para reforzar el apoyo científico a la gestión marina.

Entre las principales actuaciones previstas para las anualidades 2026 y 2027 destacan la protección de la biodiversidad, conpartidas para el seguimiento de elasmobranquios y estudios específicos sobre el impacto en las praderas de posidonia oceánica.

También contempla una inversión en mejoras tecnológicas del sistema ARPA, la instalación de cajas verdes para el seguimiento de embarcaciones y la adquisición de sondas multiparamétricas para el análisis del agua.

Igualmente, se instalarán boyas de buceo en las reservas de Menorca; se organizarán campañas informativas y de sensibilización, y prestará apoyo al concurso de fotografía submarina y la organización de eventos internacionales como el Medac.

Esta validación cuenta con el informe favorable de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), entidad encargada de la gestión del fondo para favorecer el turismo sostenible.

FONDOS MRR

El Consell de Govern se ha dado por enterado del seguimiento de la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) asignados a Baleares hasta el 31 de diciembre de 2025, según el informe elaborado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa.

Este informe, que se emite con el objetivo de hacer seguimiento de estos fondos, también se encaja a la estructura prevista en el Marco Estratégico de Inversiones de Baleares 2030 (Meiib30), aprobado mediante acuerdo del Consell de Govern de 20 de diciembre de 2024.

Por lo tanto, el informe de seguimiento MRR aporta una información ajustada a los ejes, líneas estratégicas y ámbitos principales determinados en el Marco.

En cuanto a la asignación de fondos MRR, el eje de Cohesión e igualdad recibe una asignación elevada (43%), por delante de los ejes de Desarrollo sostenible (33%) y del Competitividad, que es el que presenta la asignación más baja (24%).

Del informe se desprende que a cierre de 2025 los fondos asignados limpios a la Administración de la CAIB suman 1.115 millones de euros de los que el 95,9% ya están movilizados. En este trimestre se ha incrementado la ejecución en un 11,7% mientras que el incremento anual es del 35,7%.

En relación con las actuaciones, el incremento interanual se sitúa en un 19,7%, con 91 nuevas actuaciones en el último. Asimismo, el total de actuaciones de ejecución iniciadas es de 552.

Por otro lado, cabe subrayar que los ámbitos Meiib30 con más fondos asignados son energía y cambio climático (293 millones de euros), turismo (264,9 millones de euros) y educación (136,7 millones de euros), mientras que sector primario y alimentación (1 millón de euros), infancia, juventud y familias (otro millón) e igualdad (1,9 millones) son los que menos.

El total de beneficiarios de los instrumentos puestos en marcha por la Comunidad Autónoma asciende a 28.537, de los que 20.542 son particulares; 7.287 empresas y 708 han ido a parar a administraciones públicas. Todo ello ha supuesto un incremento interanual del 63,2%.