Monitora de un colegio dice que consultó "dos veces" a la encargada de alérgicos si la niña fallecida podía comer helado

Fiscalía pide dos años de cárcel para ambas por un delito de homicidio imprudente y la acusación particular, cuatro a cada una

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La monitora de un colegio de Palma, procesada por la muerte de una niña de cinco años tras sufrir una reacción alérgica al consumir un helado en el centro, asegura que preguntó "dos o tres veces" a la segunda acusada, encargada en este caso de los alérgicos, si la pequeña podía comérselo.

Este jueves se ha celebrado la primera sesión del juicio contra las dos trabajadoras, acusadas de un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de la niña, que sufrió un shock anafiláctico después de consumir un helado de nata siendo altamente alérgica a la proteína de la leche.

"Ese día todos estaban comiendo helado y al ver que la niña no tenía me dirigí a la encargada, que vino con el sándwich (de helado) y me lo dio, después le pregunté por lo menos dos veces" si estaba segura de que la pequeña, por sus alergias, podía comérselo, ha declarado.

En este punto, ha recriminado a la segunda acusada que "es ella quién tendría que haber mirado la etiqueta" del helado y comprobar los ingredientes. Además, ha asegurado que se trataba de un "sándwich blanco", parecido a otros "helados veganos que también son blancos y van sin proteína de leche", motivo por el cual finalmente se lo entregó a la menor.

Poco después de ingerir el helado, la acusada ha relatado que a la niña le empezó a doler la barriga, por lo que siguiendo el protocolo, llamó a enfermería. En ese momento, ha reconocido, dudó que la causa del dolor fuera el helado que se había comido previamente.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para ambas, mientras que la acusación particular asciende la petición de pena a cuatro años para cada una. También solicitan la inhabilitación profesional para cualquier oficio relacionado con menores, comedores escolares y hostelería durante un plazo de seis años.

"ESCOGIMOS EL CENTRO PORQUE TENÍA ENFERMERÍA"

La madre de la pequeña ha declarado este jueves que escogieron este centro porque, entre otras cuestiones, contaba con una enfermería y una encargada de alérgicos en el comedor.

Con todo, ha recordado el "susto" que se llevó un día cuando, al ir a comer al colegio con su hija, vio en su bandeja un yogur, todavía cerrado. "Me dijeron que se les había pasado pero que no volvería a pasar", ha dicho. Además, ha indicado que el colegio perdió "hasta en dos o tres ocasiones" el ventolín de la menor, que además de alergia padecía asma.

Asimismo, ha señalado que un año antes del fallecimiento de la pequeña le repitieron las pruebas de la alergia, cuyo resultado determinó que había subido.

Por su parte, el padre de la menor ha explicado que advirtieron varias veces al centro que "todo lo que contenía o pudiera contener leche no lo podía comer".

LOS HECHOS

El suceso tuvo lugar en un centro concertado de Palma el 24 de mayo de 2019, durante el almuerzo. La niña tomó de postre un sándwich de nata helado, sin lactosa, que le provocó una fuerte reacción alérgica.

La acusación particular recalca que una de las trabajadoras que le dio el postre tenía "pleno conocimiento" de la alergia de la niña a la proteína de la leche, pero "confundió lactosa con proteína de la leche" (proteína animal) y le dio igualmente el helado.

Al rato, la menor comenzó a quejarse diciendo que se encontraba mal y los síntomas se fueron acelerando rápidamente.