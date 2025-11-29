Un motorista, herido grave tras un accidente en el interior del túnel de Sóller

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

El túnel ha sido cerrado durante aproximadamente una hora con motivo de lo ocurrido. No obstante, ya ha sido reabierto PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, joven español de 18 años de edad, ha resultado herido de gravedad este sábado, después de haber sufrido un accidente casual en el interior del túnel de Sóller.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 09.59 horas, cuando un joven español, de 18 años, ha sufrido una caída casual de moto dentro del túnel de Sóller.

El SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), que han asistido, estabilizado y trasladado al motorista al Hospital Universitario de Son Espases, en estado grave, tras activación del código politrauma.

Con motivo del accidente, el túnel de Sóller se ha cerrado al tráfico durante aproximadamente una hora, provocando retenciones. No obstante, ya ha sido reabierto y la circulación restablecida.