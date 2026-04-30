Muere un ciclista tras ser atropellado por un coche en la carretera entre Inca y Muro

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista extranjero de 65 años ha muerto este jueves tras ser atropellado por un coche en la carretera Ma-3500, que conecta Inca y Muro.

Según la información del SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 11.00 horas en el kilómetro 2,5 de esta carretera mallorquina cuando un coche ha atropellado al ciclista, que ha salido despedido.

Varias personas que se encontraban en el lugar han avisado al 112 y han inicio maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los sanitarios han continuado con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos, aunque finalmente el hombre ha fallecido por la gravedad de las lesiones.