Muere un motorista tras chocar contra un coche en la carretera de Capdepera

El turismo, un cuadriciclo ligero, no respetó la prioridad de paso para incorporarse a la vía

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha fallecido después de colisionar contra un coche cuando circulaba por la carretera de Capdepera.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20.00 horas del martes a la altura del kilómetro 8 de la carretera Ma-4040, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del SAMU 061.

La moto en la que circulaba la víctima y el coche, un cuadriciclo ligero, colisionaron de manera frontolateral después de que el segundo no respetara la prioridad de paso para incorporarse a la vía.

Los sanitarios de los servicios de emergencias atendieron y estabilizaron al hombre, quien sufrió politraumatismos y una parada cardiaca, y unos minutos después lo trasladaron en ambulancia --escoltados por la Guardia Civil-- hasta el Hospital de Manacor.

No obstante, al llegar al centro hospitalario constataron que había fallecido.

La conductora del coche es una mujer de 30 años que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y resultó ilesa.