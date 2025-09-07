Una muestra de productos locales recorrerá las principales ferias municipales de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una muestra de productos locales recorrerá las principales ferias municipales de Mallorca durante este año como parte de una estrategia de promoción impulsada por el Consell insular.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha visitado este domingo el estand itinerante a su paso por la Festa i Fira del Meló de Vilafranca de Bonany.

La iniciativa, ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado, pretende convertirse en "un verdadero escaparte de la diversidad productiva de Mallorca" exhibiendo una gama de productos procedentes de todos los sectores estratégicos de la isla.

"Queremos que cada mallorquín y cada visitante conozca la historia que hay detrás de cada producto que nace en nuestra tierra. No se trata solo de vender, sino de educar, de transmitir valores y de fortalecer el tejido económico local frente a la producción externa", ha destacado Amate.

La estrategia contempla la presencia del estand en las ferias más representativas del calendario mallorquín, incluyendo citas consolidadas como la Fira de Caça de Palma, la Fira del Pebre Bord (Felanitx), el Dijous Bó (Inca), la Fira de S'Oliva de Selva, la Fira l'Arròs Pobler (Sa Pobla) y la Fira de Nadal d'Artà.

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA

El proyecto va más allá de la mera exhibición comercial, por lo que incluirá demostraciones en vivo o degustaciones guiadas y material informativo que explique desde el origen de las materias primas hasta los procesos de transformación, ha señalado la institución insular.

La diversidad de sectores representados abarca desde la Sobrasada de Mallorca IGP y el Aceite de Mallorca DOP, hasta productos "menos conocidos pero igualmente valiosos" como la 'llatra', la bisutería artesanal, la cerámica, los muebles de madera o los productos textiles y de calzado.

En la presentación oficial , que ha tenido lugar este domingo en Vilafranca, el estand ha ofrecido "una muestra de la riqueza productiva mallorquina" acompañada de degustaciones del célebre melón local.

"Esta iniciativa refleja nuestro compromiso firme con un modelo económico sostenible y el desarrollo local. Promover el consumo local no es solo una cuestión económica, es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, la preservación de oficios tradicionales y el mantenimiento de nuestras señas de identidad cultural", ha sentenciado la consellera insular.