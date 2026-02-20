La muestra de teatro amateur de Andratx celebrará su 37ª edición con cuatro propuestas escénicas en marzo

La alcaldesa de Andratx, Estefenía Gozalvo, y la regidora de Cultura presentan la muestra de teatro - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La muestra de teatro amateur de Andratx celebrará su 37ª edición con cuatro propuestas escénicas durante los fines de semana del 1 al 21 de marzo en el Teatro Municipal de Sa Teulera.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan, han destacado la importancia de esta cita cultural ya consolidada en el municipio y han explicado que la edición de este año contará con la participación de compañías procedentes de distintos puntos de España.

Así, desde Cuenca llegará 'Desahucio Teatro' con el monodrama Chiquilladas, una propuesta intimista que reflexiona sobre la vida desde la mirada de un niño. Desde Sevilla participará el 'Colectivo de Teatro Vistazul' con Los mosquitos, una comedia costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero.

La programación también incluye a la compañía madrileña 'Maru-jasp', que pondrá en escena Tal vez soñar, una comedia emotiva que transita entre la realidad y el mundo de los sueños. Cerrará la muestra el Grup Amics del Teatre d'Ullastrell con Baby shower, una obra que combina humor y situaciones inesperadas en una celebración que se descontrola.

La alcaldesa de Andratx ha señalado que esta muestra de teatro representa una cita cultural imprescindible en el municipio, que "permite acercar el teatro a todos los públicos y disfrutar de propuestas de gran calidad". Asimismo, ha destacado que desde el Ayuntamiento siguen apostando por la cultura como un eje fundamental de la vida social de Andratx, "apoyando iniciativas que enriquecen la oferta cultural y dinamizan el municipio".