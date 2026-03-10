La Muestra de Teatro de Personas Mayores en Mallorca ofrecerá diez actuaciones este mes de marzo

Muestra de Teatro de Personas Mayores en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

La Muestra de Teatro de Personas Mayores que impulsa el Consell de Mallorca ofrecerá diez representaciones en distintos puntos de la isla en las que participarán una media de 15 personas por actuación.

El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a los grupos de teatro formados por personas mayores y acercar sus representaciones a teatros y auditorios de diferentes municipios de Mallorca, según ha subrayado la institución insular.

Precisamente, el auditorio Es Centre de Selva ha acogido la tarde de este martes la obra 'Mañana llama', a cargo del grupo Bahías de Llucmajor.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño, han asistido a la representación, destacando la oportunidad que representa esta iniciativa para que los grupos puedan mostrar su talento.

"Esta muestra pone en valor la implicación, la ilusión y las ganas de participar en la vida cultural que demuestran las personas mayores", ha subrayado Fuster.

Las actuaciones comenzaron el pasado 5 de marzo en el Teatro de Alaró, que acogió la obra 'El inspector' del Grupo ONCE Sa Boira. Igualmente, siguen este jueves, 12 de marzo, con la residencia Sant Josep de Palma con 'Brots de tardor' del grupo Major de Meliá Hotels.

Continuarán el próximo martes, 17 de marzo, en el Teatro Municipal de Bunyola, con 'Un alien a Mallorca' de la asociación de personas mayores de Camp Rodó; y el 18 de marzo, con 'Muertos de la risa' de la asociación de jubilados y pensionistas de Son Caliu en el Teatro de Andratx.

El jueves 19 de marzo el Teatro de Andratx acogerá la obra Restaurants' de UOM y en el Teatro de Llucmajor el Club Pensionista de Inca representará 'La casa dels embulls'.

Igualmente, el martes 24 de marzo será el turno del club de la tercera edad de Artà, que representará 'Malaltisa' en el Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar, y del grupo de pensionistas y jubilados de Santa Maria, que ofrecerá su obra 'Cadascú a ca seva' en el auditorio Es Centre de Selva.

Por último, la muestra de teatro finalizará con la actuación del grupo Germandat de mestres jubilats con la obra 'Ja hi tornam a ésser' en el Teatro de Alaró.