Una mujer acusa a un taxista de agredirla sexualmente en Palma y dice que "sintió miedo"

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha acusado a un taxista de agredirla sexualmente en Palma cuando la llevaba a casa y ha asegurado que "sintió miedo".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes el juicio contra el hombre durante el cual la víctima ha recordado que del miedo que sintió se orinó encima.

Fue después de esto cuando, según ha indicado, el procesado volvió a tocarla con la excusa de ayudarle a secarse, momento en que le introdujo los dedos en los genitales.

La mujer ha señalado que no expresó oposición alguna por el shock y por temor a la reacción del acusado. "No actué por miedo de que me pasara algo peor", ha afirmado.

El Fiscal pide que el hombre sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 29 de octubre de 2023.

Según el escrito de acusación, el taxista recogió a la clienta, que se sentó en el asiento del copiloto, y, aprovechando que estaba ebria comenzó a realizarle tocamientos.

Esta situación generó en la mujer tal temor que se orinó encima, momento en que el taxista detuvo la marcha para que la mujer se apeara y se secara. Sin embargo, siempre según el Ministerio Público volvió a tocarle los genitales y llegó a introducirle los dedos.