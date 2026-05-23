Una mujer da a luz a una niña en plena calle de Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años ha dado a luz a una niña en plena calle de Palma la mañana de este sábado.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar a las 11.25 horas en la calle Cap de Formentor.

Una mujer se ha puesto de partido en la calle y ha dado a luz ayudada por los transeúntes, que a su vez han llamado a los servicios de emergencias.

Mientras una ambulancia se dirigía al lugar de los hechos, los sanitarios del 061 han dado instrucciones por teléfono para facilitar el partido.

Los sanitarios han atendido a la mujer y a su hija recién nacida y las han trasladado al Hospital Universitario Son Llàtzer en buen estado.