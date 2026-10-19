Mujeres con cáncer de mama piden sentirse escuchadas y participar durante todo el proceso de la enfermedad

Día Mundial del Cáncer de Mama. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mujeres con cáncer de mama piden sentirse cuidadas más allá del tratamiento, poder comprender lo que ocurre y participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información "clara y rigurosa".

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha reclamado una atención más humana e integral que responda no solo a la enfermedad, sino también al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de este tipo.

El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad.

La asociación ha explicado este lunes en un comunicado que la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8 por ciento, gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz, "aunque todavía existen importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes".

La entidad ha apuntado que una atención de calidad "no se limita" al diagnóstico y al tratamiento, sino que también significa que las pacientes puedan participar en las decisiones sobre su proceso, encontrar entornos acogedores y sentir que los profesionales "tienen tiempo para escuchar".

En este sentido, defienden una atención centrada en la persona, capaz de responder a todas las dimensiones de la vida que pueden verse afectadas por la enfermedad.

En 2025, la AECC atendió a 22.827 mujeres con cáncer de mama. De ellas, 14.349 recibieron atención psicológica; 9.426, atención social y 8.071, atención sanitaria.

La asociación tiene en la actualidad más de 32 millones de euros destinados a la investigación del cáncer de mama, distribuidos en 110 proyectos específicos de investigación en desarrollo. A nivel de investigación contra el cáncer en general, disponen de 157 millones de euros destinados a investigación en cáncer, distribuidos en 792 proyectos.

Algunos ejemplos de las investigaciones contra el cáncer de mama actuales pasan por impulsar ensayos clínicos con nuevos tratamientos CAR-T, descubrir una nueva vía para prevenir la metástasis en cáncer de mama o identificar nuevos biomarcadores para personalizar tratamientos en cáncer de mama agresivo.