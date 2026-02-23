Multan con 10.400 euros a los organizadores de una fiesta ilegal a la que asistieron más de 700 personas

Archivo - Vista del casco antiguo de Sencellas. - AYUNTAMIENTO DE SENCELLAS - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sencelles ha impuesto una sanción de 10.400 euros a los organizadores de una fiesta ilegal a la que asistieron más de 700 personas.

La fiesta, según ha informado el Consistorio en sus redes sociales, se celebró el 1 de noviembre de 2019 en una finca rústica del municipio y carecía de autorización.

La Policía Local de Sencelles constató la presencia de más de 700 personas y de unos 150 vehículos que causaron molestias a los vecinos.

Después de que el Ayuntamiento impusiera la sanción, los organizadores de la fiesta presentaron el correspondiente recurso, que ahora ha sido desestimado y confirmado la firmeza del procedimiento administrativo.

El Consistorio ha reafirmado su "tolerancia cero" ante las actividades ilegales que alteren la convivencia y la seguridad en el municipio.