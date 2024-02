El municipio de Ibiza es el más inseguro en la Isla, según una encuesta de la Universidad Jaume I

IBIZA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Ibiza es el más inseguro de toda la Isla con una puntuación de 2,6 sobre 5, según la 3a Encuesta de Percepción de la Seguridad y Victimización en Ibiza, elaborado por la Clínica Jurídica y Criminológica de la Universidad Jaume I.

En una presentación realizada en Ibiza, los responsables del informe han señalado también que el municipio considerado como más seguro es Santa Eulària con una puntuación de 3,5, seguido por Sant Antoni y Sant Josep, ambos con un 3,2.

A nivel global, la isla obtiene una valoración de 3,23 entre los encuestados.

El municipio de Ibiza, según la encuesta, es el único en el que la percepción de la seguridad por parte de sus vecinos empeoró entre 2021 y 2022, pasando de un 2,9 al 2,6 reflejado en el último informe presentado. Sant Antoni registró en 2021 una puntuación de 2,6, mientras que ahora la valoración es del 3,2.

Los robos en domicilios y agresiones sexuales son los delitos que más preocuparon a los ciudadanos de Ibiza. La venta de estupefacientes, según el estudio, es una de las situaciones delictivas más habituales detectadas en la Isla.

Además, la gran afluencia de gente en determinadas épocas del año es una de las principales causas de delincuencia en Ibiza, seguido por el consumo de drogas y el mal funcionamiento de la Justicia.

En cuanto a la satisfacción con la Policía Local, la de Sant Josep resulta ser la mejor valorada con una puntuación de 3,4. La de Ibiza, con un 2,8, es la peor valorada por los encuestados.

El estudio pone de manifiesto que un 84,6 por ciento de víctimas de un delito, participantes en el estudio, reconoce sentirse inseguro tras el suceso frente al 15,4 por ciento que afirma sentirse seguro. En un 69,2 por ciento de los casos no se repararon los daños ocasionados. Un 65 por ciento de las víctimas optó por denunciar.

Curiosamente, el 71,4 por ciento aseguró que "denunciar no sirve de nada", mientras que un 28,6 por ciento no denunció "por miedo o por no evitar esperas".