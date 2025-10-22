Los municipios de Menorca muestran interés por unirse al programa 'Festes Segures' del Govern

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, presenta el programa 'Festes Segures' en Menorca. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles en Menorca el programa 'Festes Segures', sobre el que los municipios de la isla han mostrado su interés en adherirse.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, que tiene como objetivo "prevenir y reducir las situaciones de riesgo" derivadas de las celebraciones populares y patronales de los municipios.

En una nota de prensa, la conselleria del ramo ha indicado que este último verano ya se llevaron a cabo tres experiencias piloto en Mallorca y Menorca, concretamente en Sóller, Pollença y Ciutadella.

La presentación ha tenido lugar en Es Mercadal, donde el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el coordinador del programa, Rafel Covas, han expuesto el proyecto a los municipios menorquines.

También ha intervenido el jefe de la Policía Local de Ciutadella, Diego Pastrana, quien ha compartido la experiencia vivida durante la prueba piloto realizada en las pasadas fiestas de Sant Joan. Además, han estado presentes las policías locales de todos los municipios de la isla, excepto la de Sant Lluís, que no ha podido asistir por motivos de agenda.

"El Govern quiere unas fiestas que sean seguras pero eso no debe impedir que sean divertidas; hay que combinar ambas cosas", ha explicado Covas en referencia al programa.

El objetivo es "reducir las situaciones de riesgo" que se dan en las fiestas, como pueden ser el consumo abusivo de alcohol, el consumo de drogas o las agresiones sexuales.

Las conclusiones positivas de todo ello han motivado el interés de los municipios de la isla, que valoran adherirse al programa con el objetivo de que cada una de sus fiestas, muy similares entre sí y propias de la isla de Menorca, puedan ser "aún más seguras".

Covas ha explicado que el programa 'Festes Segures' es un proyecto transversal que se basa, principalmente, en tres ejes fundamentales de trabajo.

Entre ellos se encuentra la prevención al trabajar con jóvenes y adolescentes, principalmente en los institutos, a través del programa de Policía Tutor; la coordinación entre todos los agentes y administraciones implicadas; y también la formación.

En este último punto, no solo se contempla la formación de los policías en cuanto a cómo actuar e intervenir durante una fiesta, sino también la formación o el asesoramiento, por ejemplo, a quienes dispensan bebidas alcohólicas, que no siempre son profesionales de la hostelería.

El programa 'Festes Segures', presentado por primera vez el pasado mes de abril bajo el lema 'Unas fiestas seguras son unas fiestas para todos', cuenta con la implicación de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y de los ayuntamientos que deseen adherirse.

Además, incluye acciones de formación específica para policías locales a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), así como material informativo y preventivo como tapas para vasos, bolsas, abanicos, adhesivos y una guía explicativa del programa.