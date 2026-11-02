El Museo de la Educación de Inca inaugura una exposición sobre la evolución de los uniformes escolares en Baleares - CAIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Educación de Inca ha inaugurado este lunes la exposición 'Tejidos de la Memoria: Los uniformes escolares en las Illes Balears', que muestra la evolución de los uniformes escolares en las Islas desde el siglo XIX hasta la actualidad.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado el museo acompañado por un grupo de alumnos de 1º de ESO del CC Sant Vicenç de Paül de Inca, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

La muestra permite descubrir cómo estas prendas reflejan los cambios sociales, educativos y culturales de cada época. Así, la exposición incluye uniformes, batas, equipaciones deportivas y otros elementos vinculados a la vida escolar, que explican cómo la indumentaria pasó de ser una herramienta de disciplina y diferenciación social a convertirse en un símbolo de identidad y pertenencia a la comunidad educativa.

La exposición, que permanecerá abierta hasta enero, permitirá a los asistentes realizar un recorrido con el que viajarán al pasado y conocerán la indumentaria con la que antiguamente acudían a la escuela los alumnos, según ha subrayadola Conselleria.

Los centros educativos tendrán la oportunidad de visitar el museo y, a partir de este martes, la exposición se abrirá al público general.

El horario de visita establecido para esta exposición es de 09.00 a 14.00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 09.00 a 19.00 horas los martes y jueves.