El Museo de Mallorca acoge una conferencia sobre Antoni Maura y Joan Alcover

Conferencia 'Maura i Alcover: detalls i curiositats de la relació de dos personatges històrics coetanis' - CAIB

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Mallorca ha acogido esta tarde la conferencia 'Maura i Alcover: detalls i curiositats de la relació de dos personatges històrics coetanis', impartida por la investigadora Maria Antònia Perelló Femenia.

El acto, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha contado con una notable asistencia de público. También ha particioado el director general de Cultura, Llorenç Perelló, que ha trasladado su apoyo a esta iniciativa centrada en la difusión del patrimonio histórico y cultural de Baleares.

Durante su intervención, Perelló ha profundizado en la relación personal e intelectual entre Antoni Maura y Joan Alcover Maspons, dos figuras capitales de la historia contemporánea, poniendo de relieve aspectos poco conocidos y varias curiosidades.

La conferencia ha generado un espacio de reflexión y divulgación que refuerza el compromiso de las instituciones con la promoción del conocimiento y la puesta en valor del legado cultural balear, ha subrayado la Conselleria.

El acto se enmarca en de la programación cultural del Museo de Mallorca y ha puesto de manifiesto, según Perelló, "el interés creciente por la divulgación histórica de calidad".

"Actividades como esta nos ayudan a generar espacios de conocimiento y debate, y a hacer nuestro legado cultural más accesible para todo el mundo", ha añadido.