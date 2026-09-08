El músico mallorquín Bernat Xavier Xamena completará un Ironman diario en cada comunidad autónoma por el cáncer infantil - CAIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico mallorquín Bernat Xavier Xamena completará 17 Ironmans en 17 días, uno en cada comunidad autónoma de España, para dar visibilidad a la investigación del cáncer infantil y recaudar fondos para nuevos tratamientos.

Se trata de la iniciativa 'Estrella 17', que ha sido presentada la tarde de este martes en un acto celebrado en el patio del Consolat de Mar, en Palma.

El acto será a beneficio de la asociación L'Estrella de na Marta y cuenta con la colaboración de la asociación El Sueño de Vicky, según ha informado el Govern.

"Todos los que estamos hoy aquí compartimos el objetivo de luchar por tantas estrellas que, como Marta, brillan muy fuerte y nos recuerdan la importancia de invertir en investigación y en prevención. Ningún niño debería vivir una situación de este tipo, pero ya que desgraciadamente suceden, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que haya más investigación, más opciones, más esperanza y más futuro", ha dicho el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, durante el acto de presentación.

Con ese espíritu, ha subrayado, nació el reto 'Estrella 17', un reto solidario con el que Xamena recorrerá las 17 comunidades autónomas completando 17 Ironmans en 17 días. "Casi nada", ha apostillado Bauzá.

"Es un reto que solo de pensarlo ya da mucho respeto, que solo tú puedes hacer. Sabes que no estás solo, nos tienes a todos para animarte y para que llegue el día en el que ninguna estrella deba empezar a brillar demasiado pronto. Mucha fuerza y muchos ánimos", ha concluido el conseller.

Al acto han asistido también autoridades como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, o el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Aunque estaba prevista la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, finalmente se ha ausentado por motivos de salud.