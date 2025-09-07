Nacen las primeras crías de tortuga marina del nido de la playa de Can Pere Antoni

Una de las crías de tortuga marina del nido de Can Pere Antoni sale de su huevo. - CAIB

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62 crías de tortuga marina del nido detectado este verano en la playa de Can Pere Antoni, en Palma, han nacido en los últimos días.

Casi dos meses después de la puesta de los huevos, el viernes eclosionaron los diez que permanecían en incubación artificial y el sábado se confirmó que la primera cría emergía del nido hacia la superficie.

A lo largo de esta madrugada se han producido 51 nacimientos más, con lo que suman un total de 62 pequeñas tortugas marinas, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

No se descarta que a lo largo de este domingo pueda nacer alguna más, dado que en Can Pere Antoni se localizaron un total de 77 huevos.

Siguiendo el protocolo establecido, todos los ejemplares nacidos serán ahora trasladados a las instalaciones del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA), en el Puerto de Andratx.

Ahí, el el departamento de fauna marina del Cofib se encargará de su identificación, toma de biometrías y revisión del estado de salud.

Posteriormente se iniciará el programa de 'head starting', que forma parte de la estrategia nacional de conservación de la especie y consiste en la cría en condiciones controladas durante diez o doce meses con el objetivo de aumentar las posibilidades de supervivencia de estos animales antes de ser reintroducidos al mar.

La tortuga marina (Caretta caretta) es una especie clasificada como vulnerable y su presencia en las costas Baleares se está convirtiendo en un hecho habitual en los últimos años.

Además del nido de Can Pere Antoni, el pasado 7 de agosto se confirmó la presencia de otro en la playa de Es Cavallet, en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza, con un total de 85 huevos.

El primer caso de nidificación confirmado en el archipiélago fue en Ibiza en el año 2019.

TÉCNICOS Y VOLUNTARIOS

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha puesto en valor el trabajo del personal técnico del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), del Ayuntamiento de Palma y de las entidades que han colaborado en la supervisión del proceso.

Además, Simonet ha agradecido "el compromiso y la dedicación" de los voluntarios que desde el pasado 27 de agosto han custodiado el nido durante las 24 horas del día.

"Su vigilancia ha sido vital para mantener el nido en las condiciones adecuadas para que los huevos prosperaran y para detectar de forma inmediata el nacimiento de los neonatos. También quiero agradecer la colaboración de toda la población, que ha respetado el espacio del nido y ha permitido mantener un entorno seguro para la especie", ha dicho.

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha recordado que septiembre y octubre son los meses en los que hay más probabilidades de detectar neonatos de tortuga marina.

Por ello, ha pedido que, en caso de encontrarse con esta situación, se traslade la información de forma inmediata al teléfono de emergencias 112 para poder activar el protocolo y proteger estos ejemplares, así como localizar el nido del que proceden.

