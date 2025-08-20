Los nacimientos caen un -5,63% hasta junio en Baleares

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos han experimentado entre enero y junio de 2025 en Baleares un descenso del -5,63% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 4.145 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los nacidos en el pasado mes de junio en el archipiélago (721), 362 fueron mujeres, y 369, varones. La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (243); de 35 a 39 años (200) y de 25 a 29 años (135).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 31 del 2025 se contabilizaron en Baleares 5.510 fallecimientos, un 0,51% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 146 personas en las Islas.