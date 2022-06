Nadal "no tiene previsto" que ser padre "vaya a suponer un cambio" en su vida profesional

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista mallorquín Rafa Nadal ha manifestado este viernes que no tiene "previsto" que ser padre "vaya a suponer un cambio" en su vida profesional.

"La forma en la que cambiará mi vida no la sé, no tengo experiencia en ello, pero no tengo previsto que sea un cambio en mi vida profesional", ha declarado durante una rueda de prensa en el Mallorca Country Club, de Santa Ponça.

Con todo, tras la pregunta de los periodistas, Nadal ha señalado que no acostumbra a hablar de su vida personal "por un motivo muy simple", que es que ya está "suficientemente expuesto" a nivel profesional.