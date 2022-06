Rafa Nadal valora el reconocimiento de Baleares en "un año emocionante y difícil, pero de muchos momentos especiales"

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista Rafa Nadal ha valorado este miércoles el reconocimiento a su trayectoria por parte de las instituciones de Baleares, en un año que ha calificado como "emocionante y difícil en según qué momentos, pero también de muchos momentos especiales".

Así lo ha expresado el manacorí, en el Consolat de Mar (Palma), durante un acto de reconocimiento que ha estado presidido por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y que ha contado con la presencia de las principales autoridades de las Islas.

"Estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, que de alguna manera me han sacado mala leche, pero me han dejado disfrutar más de estar por aquí en nuestra tierra", ha destacado el tenista.

Armengol, quien ha resaltado los valores que Nadal trasmite dentro y fuera de la pista, le ha hecho entrega de una obra del artista mallorquín Bartomeu Ventayol.