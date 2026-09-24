Nanorrobots en la lucha contra el cáncer: desarrollan en la UIB un sistema para mejorar el diagnóstico precoz. - UIB

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha desarrollado un nuevo sistema para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer, que se basa en el uso de enjambres de nanorrobots.

El estudio, publicado en la revista 'Computers in Biology and Medicine', propone una estrategia innovadora que combina nanosensores y modelos matemáticos para detectar biomarcadores de patologías cancerosas en la sangre, unas sustancias que indiquen la presencia de una enfermedad.

El trabajo del grupo de investigación en Modelos Topológicos para el Tratamiento de la Información Borrosa (Motibo), que también forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas (IdISBa), se centra en aprovechar los adelantos en nanotecnología, que permiten medir con gran precisión la concentración de sustancias químicas en el cuerpo humano.

Los investigadores plantean de manera teórica un sistema en que un conjunto de nanorrobots --pequeños dispositivos a escala nanométrica-- circulan por el torrente sanguíneo y detectan la presencia de biomarcadores asociados al cáncer. Esta información se transmite a un dispositivo externo, que analiza los datos y apoya al diagnóstico.

El resultado principal del estudio es el desarrollo de un método de decisión más robusto y estable que los modelos previos. En lugar de basarse en un umbral fijo, el sistema incorpora un algoritmo inspirado en la inteligencia colectiva --similar al comportamiento de enjambres de insectos-- que permite interpretar más bien la información que obtienen los nanorrobots. Esto se traduce en más capacidad para diferenciar entre situaciones normales y patológicas, incluso en entornos con revuelo o variabilidad biológica.

En cuanto a la metodología, los investigadores han adaptado modelos matemáticos del sistema circulatorio humano desarrollados previamente por otros autores y han simulado el comportamiento de los nanorrobots mediante múltiples simulaciones informáticas.

En este modelo, los nanorrobots se desplazan por la red de vasos sanguíneos, detectan biomarcadores y acumulan información sobre su presencia. Posteriormente, un 'centro de fusión' procesa los datos utilizando un algoritmo basado en cadenas de Markov para determinar si hay indicios de cáncer.

"Este sistema podría permitir detectar el cáncer en fases muy tempranas, cuando los métodos tradicionales todavía no identifican la enfermedad", han señalado los investigadores. Además, han añadido, abre la puerta a desarrollar tratamientos más precisos y personalizados, con menos efectos secundarios.

Los autores han destacado que, en el futuro, estos nanorrobots podrían incorporar funciones terapéuticas, cosa que permitiría no solo diagnosticar, sino también tratar el tumor de manera localizada. Esto representaría un cambio significativo respecto a la quimioterapia convencional, a menudo asociada a efectos secundarios generalizados.

A pesar de que todavía se trata de un modelo teórico validado con simulaciones, los resultados muestran el potencial de esta tecnología para mejorar el diagnóstico y avanzar hacia una medicina más precisa y menos invasiva.