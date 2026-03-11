La navegación genera en Baleares el 33,6% de los residuos marinos en otoño y el turismo, el 37,9% en primavera

Archivo - Un buceador practicando una inmersión en una reserva marina. - CAIB - Archivo

Un estudio piloto de asociaciones de preservación de Mallorca, Menorca e Ibiza ha concluido que el 33,6 por ciento de los residuos encontrados en los lechos marino de las islas proceden de la navegación, siendo este sector el más contaminante en primavera, mientras que en otoño el turismo es responsable del 37,9 por ciento de los residuos encontrados en 2025.

Así lo han asegurado este miércoles las asociaciones Mallorca Preservation, Ibiza Preservation y Menorca Preservation, que han presentado las conclusiones del estudio sobre residuos en el lecho marino de las islas. En la investigación han colaborado más de 70 voluntarios de clubes de buceo para la recogida de muestras.

Al analizar los orígenes de los residuos, se detectó que entre primavera y otoño el sector de la navegación apenas ha variado, pasando del 33,6 por ciento al 33,3 por ciento, mientras que los residuos identificados como procedentes del turismo han aumentado del 27,6 por ciento en otoño hasta el 37,9 por ciento en primavera.