Navidad en Mallorca: consulta la programación completa de las actividades del Consell

Las neulas mallorquinas y el retorno del Belén de la Sangre, diez años después, serán protagonistas en la programación navideña del Consell de Mallorca, que incluye, además, conciertos diarios, talleres para los más pequeños, una chocolatada popular y campañas solidarias de recogida de juguetes y donación de sangre.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que uno de los principales objetivos de la institución ha sido recuperar la Navidad, el belén y la cultura y tradición mallorquinas.

La campaña de este año se celebra bajo el lema 'Un Nadal ben mallorquí' y como no hay Navidad sin neulas caladas, serán las protagonistas este año. Roca ha recordado que el año pasado se inició el expediente para declarar las neulas patrimonio inmaterial de Mallorca y en diciembre se espera la declaración definitiva.

ACTIVIDADES

El Consell ha programado una serie de actividades para compartir en La Misericòrdia. La programación empieza el 6 de diciembre a las 18.00 horas, cuando se encenderán las luces y se inaugurará el gran belén. También habrá un concierto de villancicos y, como es tradición, una chocolatada popular.

Las luces del Palau del Consell se encenderán el 8 de diciembre a las 18.00 horas y toda la programación se extenderá hasta el 5 de enero.

Por otra parte, cada día habrá conciertos en el patio de les Rentadores, con especial mención al día 13, cuando actuará la banda de Marratxí.

Además, se han previsto actividades para los más pequeños. La programación navideña continúa ese mismo día con la recreación del belén viviente, que se realizará en el jardín de La Misericòrdia de 17.00 a 21.00 horas.

BELÉN DE LA SANGRE

La novedad de este año es que, tras diez años, se ha reabierto la cueva del Belén de la Sangre y se ha iniciado la restauración del belén napolitano, uno de los más antiguos de España. Se han rehabilitado las primeras piezas, como la Virgen, San José, el Niño Jesús y seis ángeles. La inauguración será el 10 de diciembre a las 19.00 horas.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

Roca ha asegurado que "no hay Navidad sin campaña solidaria", por lo que se ha programado una recogida de juguetes en las salas anexas al Aljibe desde el 6 de diciembre hasta el 7 de enero, de 10.00 a 14.00 horas.

Igualmente, se realizará una donación de sangre el 20 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, en colaboración con el Banco de Sangre. La Misericòrdia se consolida así como centro de cultura.

TEATRO PRINCIPAL

Por su parte, el Teatre Principal estrenará 'La corte del faraón', una opereta bíblica llena de humor y picardía que revisita la historia de José con un lenguaje fresco y contemporáneo, los días 9, 10 y 11 de enero.

La obra no solo se presentará en formato habitual, sino también acercando la zarzuela a los mayores, con actuaciones en residencias del IMAS el 30 y 31 de diciembre en Las Germanetas y la residencia de Felanitx.

En el teatro habrá otras propuestas, estrenos y funciones, por lo que se ofrecerán dos horas de aparcamiento gratuito para facilitar el acceso a la programación navideña y que todos puedan disfrutar del teatro.