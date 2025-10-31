Las negociaciones por el techo de gasto continúan, aunque el Govern no se cierra a prorrogar los Presupuestos

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha recordado este viernes que los Presupuestos autonómicos aprobados en julio son "perfectamente susceptibles" de ser prorrogados, aunque las negociaciones por el techo de gasto, paso previo para unas nuevas cuentas, siguen abiertas.

En estos términos se ha pronunciado este viernes Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, recordando que tras las primeras conversaciones, PSIB y Vox se han mostrado dispuestos a seguir negociando para alcanzar un acuerdo.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha trasladado su "absoluta tranquilidad" en relación a las negociaciones, teniendo en cuenta que los actuales presupuestos se aprobaron sólo hace unos meses.

Antoni Costa ha avanzado que las negociaciones seguirán la próxima semana, aunque ha destacado la voluntad del Ejecutivo de que éstas se mantengan "con discreción", sabiendo que es "una negociación difícil pero no imposible".

En relación al debate en el pleno de la próxima semana de la toma en consideración de los cambios legales propuestos por Vox en relación a la vehicularidad del castellano, el conseller ha recordado que la propia portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha separado este tema del techo de gasto, después de que el PP ya haya avanzado que lo tumbará.