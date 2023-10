Negueruela insiste a Prohens que "la semana que viene podría aprobar el techo de gasto" si pacta con el PSIB

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha declarado este martes que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "la semana que viene podría aprobar el techo de gasto" si pacta con el PSIB, que le ofrece sus votos a condición de no llevar a cabo la "segregación lingüística de Vox".

Así se ha expresado Negueruela en declaraciones a los medios en el salón de pasos perdidos del Parlament, donde ha pedido al PP que "sea claro" y que le llamen "hoy" si quieren "trabajar y dialogar". El portavoz socialista ha indicado que este lunes llamó por teléfono al conseller de Hacienda, Toni Costa, y por "primera vez" no le respondió.

Negueruela ha lamentado el "serial de preguntas" entre diputados de Vox y miembros del Govern en la sesión de control de este martes y ha avisado de que hay "un problema democrático serio" en Baleares, con "una situación de ingobernabilidad".

"Hemos escuchado que no hay un calendario ni tan solo para aprobar el techo de gasto. Por tanto, no tenemos cuentas, no se pueden hacer los presupuestos de esta Comunidad para educación, sanidad, servicios sociales", ha subrayado.

Además, el portavoz del PSIB ha rechazado las enmiendas que el PP planteó a la propuesta de Vox sobre la libre elección de lengua, porque "son lo que dice Vox pero sin la calendarización". Por ello, ha defendido el veto que hicieron a que se pudieran incluir en el debate, al haberse presentado fuera de plazo.

Por otro lado, Negueruela ha pedido a Prohens que en las sesiones de control al Govern "hable de lo que se le pide" cuando responde preguntas parlamentarias, "no de Madrid", por las alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la amnistía a los condenados del procés.

Paralelamente, Negueruela ha valorado el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar, y ha aprovechado para contraponer sus avances sociales con el "retroceso" en Baleares. Para el diputado, si el siglo XX fue "el siglo de las 40 horas semanales", éste debe ser el de "la mejora de la calidad de vida y la reducción de jornada manteniendo el salario", lo que considera "una excelente noticia".

BANDERA DE LAS NACIONES UNIDAS

Por otra parte, este martes el PSIB ha desplegado la bandera de Naciones Unidas tanto en su sede de la calle Miracle de Palma como en las oficinas del grupo parlamentario, con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas.

Para los socialistas "se trata de un símbolo oficial de unidad, multilateralidad, objetivos comunes y un marco compartido en defensa de los derechos humanos entre todas las fuerzas políticas democráticas y los principales países de todo el mundo, hasta la llegada de Vox".

Por eso, el PSIB ha censurado que el Parlament "haya decidido no colgar un símbolo común para toda la ciudadanía, y lo que es más grave, que un partido que se supone de Estado como el PP haya compartido esta decisión".

El PSIB ha avanzado que presentará una Proposición No de Ley para que el Parlament conmemore y se sume al Día Internacional de las Naciones Unidas y de apoyo a los derechos humanos.