Negueruela lamenta que el PP solo hable de las formas de la ley turística porque no pueden criticar el fondo

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha afeado este martes al PP que solo sea capaz de criticar las formas en relación a la futura ley turística porque no son capaces de criticar el fondo.

En el pleno del Parlament, Negueruela ha respondido a una pregunta de la diputada del PP María Salomé Cabrera, que ha insistido en que casi un mes después de anunciarse la futura norma "no hay texto" pero "van circulando borradores que generan incertidumbre y preocupación".

Cabrera ha criticado, además, que ahora el conseller y la presidenta del Govern, Francina Armengol, viajen a Barcelona a presentar la nueva normativa.

Sin embargo, Negueruela ha negado que se vaya a presentar la ley sino que, ha apuntado, van a reunirse con sindicatos porque, como sucedió la pasada semana en València, a las organizaciones sindicales, preocupadas por el empleo, "les gusta cómo se está haciendo en Baleares".

La diputada del PP ha trasladado las quejas de asociaciones hoteleras y del sector turístico, mientras que Negueruela ha asegurado que las críticas son de hace semanas y que las reuniones son permanentes. "Que ustedes no lo hagan o no se enteren no quiere decir que no se esté trabajando", ha concluido.

Cabrera ha insistido en que el PP tiene interés en conocer el contenido de la futura ley turística porque "afecta a la principal industria de Baleares" y ha lamentado la falta de "transparencia, rigor y seriedad".