Una niña revela en la escuela abusos sexuales de su padre durante años

Agentes de la UFAM, en dependencias policiales. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre por supuestamente agredir sexualmente a su hija, menor de 16 años, y que reveló los hechos en la escuela hablando con profesores.

Según han informado en nota de prensa, los hechos se conocieron cuando la menor, antes de terminar sus clases en la escuela, acudió a sus tutores y les manifestó que su padre la agredía sexualmente.

La menor acababa de regresar de un periodo de absentismo escolar prolongado y del que no se justificó realmente el motivo. Cuando los orientadores del centro escolar empezaron a indagar y a realizar preguntas, la menor expuso lo que presuntamente le ocurría.

El claustro no tenía sospechas en el centro. La víctima también explicó que no quería volver a su domicilio. En ese momento, el centro escolar contactó con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Manacor. Fue entonces cuando los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa. La víctima afirmó que los episodios se venían repitiendo desde hacía tres años en el domicilio familiar y que no se lo dijo nunca ni a su madre ni a sus familiares. La menor, que no quería regresar al domicilio familiar, fue trasladada a un centro de menores.

Los agentes comprobaron la veracidad de los hechos y detuvieron al hombre.