Los niños de Andratx preparan su propio cotillón

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Andratx ha sido el escenario de un taller infantil de cotillón, una actividad organizada con motivo de la celebración este miércoles de Nochevieja y dirigida a los más pequeños del municipio.

Según ha informado el Consistorio, el taller se desarrolló entre las 11.00 y las 13.00 horas y contó con una gran acogida por parte de las familias, que durante la mañana confeccionaron su propio cotillón, elaborando coloridas máscaras y otros elementos festivos de manera artesanal.

La actividad permitió recuperar la ilusión de 'fer festa' con las propias manos, fomentando la creatividad y la participación familiar en un ambiente lúdico y cercano.

El taller fue organizado por la concejalía de Patrimonio y la Casa Consistorial facilitó el material para que los niños pudieran desarrollar sus creaciones.