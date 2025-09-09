Nit de l'Art 2025: fecha y programación completa

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Nit de l'Art 2025 se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre, entre las 18.00 y 23.00 horas, y contará con un amplio programa de propuestas en 14 galerías y otros espacios, como el Casal Solleric, Es Baluard o el CaixaForum.

Art Palma Contemporani ha presentado la programación de la 29ª edición, en la que participan las 14 galerías que forman parte de la asociación de galeristas. La programación también se extiende a la Fundación Barceló, el Casal Solleric, el CaixaForum de Palma, el museo Es Baluard, el Espai Cort, el Coaib, la Fundació Miró Mallorca o La Misericòrdia.

Desde la organización destacan que la Nit de l'Art presenta exposiciones de arte contemporáneo y actividades con un "ambicioso" programa que agrupa los espacios culturales más destacados de Mallorca. Se ofrecerán grandes propuestas para el público que acuda, que esperan que sea numeroso, a las galerías y a las instituciones de la Isla.

¿QUÉ VISITAR EN LAS GALERÍAS?

- ABA ART: 'Ikigai', una exposición individual de Miquel Mesquida.

- BARÓ: exposiciones individuales con 'Felipe Ehrenberg: Arriba y Adelante (comisariada por Esmeralda Gómez Galera) y Pharmakos, de assume vivid astro focus (comisariada por Rolando J. Carmona).

- CCA Andratx: exposiciones de Kasper Eistrup, Blair Saxon-Hill y Charlie Stein.

- Galería Fermay: exposición colectiva 'En Forma' con Elisa Braem, Edward Lipski y Damaris Pan.

- KEWENIG Palma: proyecto individual de Renée Micoulaud.

- Florit/Florit: exposición individual de Fermín Jiménez Landa, además de amplios proyectos colectivos en las tres plantas de su galería.

- LA BIBI + REUS: 'Plastic Street' de Maite y Manuel e 'In Mystery, Worlds Collide' de Karolina Albricht y 'Mindscape from the Chair' de Daniel Roibal.

- Galeria Maior:exposición conmemorativa de los 35 años de la galería, en su espacio de Pollença propone 'La voluntat del paper', que reúne a Pilar Albarracín, Katinka Bock, Campano, Ferran García Sevilla, A. R. Penck, Santiago Sierra y Valeska Soares.

- Galeria Pelaires: exposición colectiva 'Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme' y la individual de Andrei Pokrovskii en el Cabinet.

- Pep Llabrés Art Contemporani: exposición 'Avui tot serà blau' de Rubén Rodrigo y Carmen Rotger.

- Galería Xavier Fiol: exposiciones colectivas 'An Ocean of Whiteness', en su espacio de la calle Sant Jaume, y 'Live Work Create' en Garaje Son Armadams.

- 6a Taller i Galeria d'Art: exposición individual de Lola Berenguer, títulada 'P A T T E R N. Estímulo y memoria'.

- Tube Gallery: exposición individual de Jack Burton bajo el título 'Cynic's Bedtime'.

- Hauser & Wirth (sede menorquina): exposiciones individuales 'Vibrant Matter' de Mika Rottenberg y 'The Women' de Cindy Sherman.

ESPACIOS CULTURALES

En la Fundación Barceló, Adema Escuela Universitaria presenta 'El Umbral', una muestra con obras de los estudiantes de cuarto curso, comisariada por Mónica Galván.

En cuanto al Casal Solleric, se podrá visitar 'Paysage Miró.El color i la seva ombra', en la planta noble; el diálogo entre Soto y Espinoza en 'Penetrable/Impenetrable'; la reflexión sobre la inteligencia artificial de Pelayo Varela en 'The Artist Is Dead, Long Live AI'; y la colectiva 'Ultrafotografía', que reinterpreta los límites de la imagen contemporánea.

En CaixaForum Palma se ofrecerán las propuestas 'Rumors infundats', de Javier y Rafa Forteza, en colaboración con Es Baluard y comisariada por David Barro, y 'Zuloaga i Anglada-Camarasa: dues visions de la modernitat'.

Por su parte, Es Baluard Museu reúne 'Nachleben. Totes les imatges són pintures possibles', las instalaciones de Sandra Cinto y Elisa Braem, la intervención de Markus Linnenbrink, o una lectura de Joan Miró bajo el prisma del paisaje.

La programación se extiende también a otros espacios como el Espai Cor, ubicado en el Ayuntamiento de Palma, que acoge 'L'ombra del blanc' de Margalida Escalas.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), asimismo, celebra el 50 aniversario de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de Carme Riera con una instalación de Pep Llambías y una performance inaugural, mientras que la Fundació Miró Mallorca abre temporada con la triple propuesta de Grip Face, Stella Rahola y Mabi Revuelta.

También tendrá presencia en la Nit de l'Art la galería danesa KANT Palma que propone la exposición colectiva 'From Ground Swells, to Breaking Waves', con los artistas Joost Vandebrug, Asmund Havsteen Mikkelsen, Steen Ipsen Eli Craven, Ane Lykke, Fabian Treiber, Thomas Trum, Hans van der Ham, Daniel Fleur y Anne Mette Larsen.

Los espacios de La Misericòrdia proponen una programación coral con exposiciones de Cati Bestard, Maria Genovard, Mar Agüera y Marcos Vidal y, en colaboración con la Accaib, propuestas que presentan en Palma los proyectos del CCA Andratx y de la Galeria Maior. Además, se inaugura 'Sístole', de Óscar González, organizada por Adema Escuela Universitaria.

OTRAS ACTIVIDADES

La programación de la Nit de l'Art incluye actividades abiertas al público los días anteriores y posteriores:

- 11 de septiembre: conferencia con María García Yelo, Agustín Fernández Mallo y Manuel Fontán del Junco en la Fundación Juan March.

- 1 de octubre: conversación entre la artista Charlie Stein y la comisaria Beatriz Escudero en el Auditori Es Baluard Museu.