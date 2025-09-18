La Nit de l'Art 2025 llega al Aljub de La Misericòrdia con ocho exposiciones y una intervención artística

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, junto a los artistas que expondrán en La Misericòrdia durante la Nit de l'Art 2025. - CONSELL DE MALLORCA

Un total de ocho exposiciones y una intervención artística serán los atractivos para visitar el Aljub de La Misericòrdia durante la celebración de la Nit de l'Art 2025.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha presentado este jueves el conjunto de propuestas que se podrán visitar a partir del sábado 20 de septiembre en el centro cultural. Las exposiciones permanecerán abiertas de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que a este acto de presentación también han asistido artistas, comisarios y galeristas, entre otros.

Roca ha destacado el papel fundamental de este evento dentro del tejido cultural de Mallorca, ya que la Nit de l'Art vuelve como una "cita ineludible para los amantes del arte contemporáneo y de la cultura". Este año en el Consell de Mallorca apuesta por las galerías de la Part Forana, que "enriquecen" la escena artística y cultural de la isla.

Roca también ha destacado la intervención artística del Aljub como la gran novedad de este año. Bajo el título de 'Sístole', el artista Óscar González transforma el Aljub un espacio que "hará latir el recinto con luz propia".

Las salas del Aljub acogerán tres exposiciones de galerías de la Part Forana. En la primera sala se podrá ver 'The Real Thing', de Charlie Stein, una propuesta comisariada por Beatriz Escudero (CCA Andratx). La segunda sala acogerá '¡Umburri, Umburri, Umburri!', de Erick Beltrán, con comisariado de Mónica Galván y Jaume Reus (Galería Maior). Por último, en la tercera sala se podrá disfrutar de 'On habiten les formes', con obras de Amador, Broto y Croft, también comisariada por Galván y Reus (Galería Maior).

Finalmente, 'Sístole', comisariada por Adonay Bermúdez con dirección técnica patrimonial de Maties Togores y organización de Adema, invita al público a redescubrir el espacio desde una mirada contemporánea y sensorial. En este caso estará disponible hasta el 22 de noviembre.

En la planta baja del edificio de entrepatios, se podrá visitar 'Lapse', de Cati Bestard, comisariada por Pilar Rubí; en la primera planta, 'Diàleg en silenci' de Maria Genovard, con comisariado de Bárbara Maria Ferrer Genovard, y en la tercera planta, en la sala del Arxiu del So i la Imatge, 'En carn pròpia', de Mar Agüera Llinàs, comisariada por Francesc X. Bonnín. Finalmente, en la capilla de la Misericordia, el público podrá disfrutar de 'Alfombreras', de Marcos Vidal.

Todas las exposiciones se inauguran el sábado 20 de septiembre y podrán visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas.

Por su parte, el Palau del Consell de Mallorca y el Teatre Principal de Palma también participan en la Nit de l'Art 2025, como ya hicieron el año pasado. En el Palau del Consell, a las 20.00 horas, se podrá disfrutar de la actuación de zarzuela 'Los grandes éxitos de zarzuela', con Natalia Salom (soprano), Antoni Lliteres (tenor) y Alicia Moreno Valiente (pianista), además de la exposición de tres obras de la colección museográfica del Consell de Mallorca.

En el Teatre Principal, el público también podrá asistir al espectáculo de danza 'Goosebumps', de la compañía Unaiuna, a las 21.30 horas. Tanto el Palau como el Teatro mantendrán las puertas abiertas hasta las 23.00 horas, momento en que termina oficialmente la celebración de la Nit de l'Art 2025.

Es importante señalar que la Nit de l'Art dará el punto y final a la exposición de Bernardí Roig, 'Hem arribat a l'infern!' en el Museu de Mallorca. La noche del 20 de septiembre será el último día para visitar esta muestra que ha despertado gran interés entre el público, una propuesta sobrecogedora que reflexiona sobre la ausencia de los toros de Costitx y que forma parte de la programación de la Biennal B, iniciativa conjunta del Consell de Mallorca y Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo.