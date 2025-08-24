El jurado lo ha anunciado este sábado en el marco del Certamen de Fotografía en el Casal Balaguer

La obra, junto con las otras seis finalistas, parte del concepto de las fronteras

PALMA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

'De lo que no se habla', de Pilar Estévez, es la obra ganadora del premio Art Jove de Fotografía 2025.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que 'De lo que no se habla', de la artista Pilar Estévez, ha sido reconocida con el primer premio del Certamen de Fotografía Art Jove 2025. Se ha anunciado este sábado en un acto celebrado en el Casal Balaguer, con la presencia de representantes institucionales y del sector cultural.

La obra ganadora recibirá 1.500 euro en metálico y se expondrá en Girona y Perpiñán durante el 2026, en el marco del programa de intercambios Art Pertot. Como parte del premio, el IBJove se hará cargo de todos los gastos vinculados a la participación de la artista en este programa internacional.

Por otro lado, el jurado ha reconocido a Elsa Vidaña con el segundo premio por su propuesta 'La fuga'.

Los siete finalistas del Certamen de Fotografía tenían que desarrollar un proyecto con el lema 'fronteras', un concepto trabajado durante dos meses de residencia artística en el CEF, con mentoría de Tomeu Coll y del jefe del Departamento de Fotografía del CEF. Este periodo ha permitido a los artistas experimentar y producir sus propuestas con total apoyo técnico y creativo.

Además de la obra ganadora y los premios reconocidos, los proyectos finalistas, expuestos en el Casal Balaguer hasta el 14 de septiembre, son: 'Encrucijada', de Agata Skupniewiicz; 'Vengo a vosotros', de Marta Villa; 'Adobar', d'Alba H. Massanet; 'FLORA', de Flora Cabot Aguiló y 'The Wall', de Lara Rios.