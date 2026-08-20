Noche infernal en Baleares: mínimas por encima de 30ºC

Archivo - Un termómetro marca 32 grados centígrados por la noche. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en las últimas horas lo que se conoce como noche infernal, con temperaturas mínimas por encima de los 30 grados centígrados (ºC) en algunos puntos.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en el caso de Mallorca, se han anotado valores mínimos de 33ºC en Banyalbufar, 32ºC en el Puerto de Sóller y de 30ºC en Escorca-Lluc. El mercurio no ha bajado de los 30ºC tampoco en varios puntos de las Pitiusas como en Sant Antoni de Portmany, Formentera y Eivissa.

En general, según los datos de Aemet, la noche ha sido muy cálida en todo el archipiélago y con valores propios de noche tórrida, con mínimas por encima de los 25ºC.