Archivo - FILED - 04 June 2025, Lower Saxony, Hannover: File Photo - A man stands in the midday sun at the Georgengarten during the nationwide Heat Awareness Day. Photo: Julian Stratenschulte/dpa - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo
PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Baleares ha registrado en las últimas horas lo que se conoce como noche tropical --mínimas por encima de los 20ºC-- en prácticamente todo el archipiélago y con Banyalbufar con un valor mínimo de 24ºC.
Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, además de los 24ºC de mínima en Banyalbufar, en Mallorca no han bajado de los 20ºC en Palma, Campos, Sóller, Portocolom, Pollença, Faro de Capdepera, Son Servera, Sa Pobla, Santanyí, Calvià, Colònia de Sant Pere, Sant Elm, Llucmajor, Port de Pollença, Sineu, Petra o Manacor; en Menorca en Ciutadella y La Mola, igual que en Sant Antoni y Eivissa y Formentera.