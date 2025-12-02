Noviembre, un mes ventoso pero normal en cuanto a lluvias y temperaturas en Baleares, según la Aemet

Archivo - Fuerte oleaje en la playa en Ibiza. Recurso. Archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic.

Noviembre fue un mes en general ventoso pero normal en cuanto a lluvias y temperaturas en Baleares, según el avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota de prensa, la Aemet ha informado que noviembre de 2025, con una temperatura media de 14,4 ºC y una anomalía de 0,3 ºC fue un mes normal en Baleares.

Por islas, fue cálido en Mallorca y normal en Menorca, Ibiza y Formentera, con las siguientes temperaturas medias y anomalías: en Mallorca, 14,5 ºC y 0,4 ºC; en Menorca, 15,3 ºC y 0,3 ºC; en Ibiza 14,9 ºC y 0 ºC; y en Formentera, 16,4 ºC y 0 ºC de anomalía.

Las temperaturas más altas del mes fueron las siguientes: en Mallorca, 26,9 ºC en Puerto de Sóller, el día 13 de noviembre; en Menorca, 24,6 ºC en Ciutadella, Son Quim, día 1; en Ibiza, 26,5 ºC en Sant Antoni de Portmany el día 13; y en Formentera, 25,5 ºC día 2.

Las temperaturas mínimas del mes fueron: en Mallorca, -1,9 ºC en Campos, Can Sion, el 22 de noviembre, registro que constituye récord de la estación con datos desde 1990; en Menorca, 3,2 ºC en Ciutadella, Cala Galdana, el 22; en Ibiza 0,7 ºC en Sant Joan de Labritja el 22; y en Formentera 5 ºC el día 27.

Hubo dos días de heladas en las estaciones de Escorca, Son Torrella y Lluc --cuando lo normal es uno--, y en Campos, Can Sion --lo normal es que no haya--. En la estación del Aeropuerto de Palma hubo también un día de helada y no suele haber ninguno.

Las temperaturas mínimas más altas no bajaron de 20,7 ºC en Banyalbufar (noche tropical); 20,1 ºC en Capdepera (noche tropical), ambas el 13 de noviembre. La Aemet también ha destacado los 19,9 ºC en Campos, Ses Salines; 19,4 ºC en Ciutadella; y 19,1 ºC en Ibiza y Formentera, todas registradas el día 14.

En cuanto a precipitaciones, el mes de noviembre también fue en general normal en Baleares. En promedio llovió 70,8 l/m2 cuando lo normal es 94,3 l/m2 .

Por islas, el mes fue normal en Mallorca, húmedo en Menorca, seco en Ibiza y muy seco en Formentera.

En Mallorca, en promedio, llovió 70 l/m2, cuando lo normal es 92 l/m2, un 24% menos de lo habitual.

Con distribución irregular dentro de la isla, en el norte y nordeste fue húmedo y en resto normal o seco. Así, por ejemplo, en Binissalem, llovió 43 l/m2, casi un tercio, menos de lo normal y en Santanyí, 31,2 l/m2, un 42% menos. Sin embargo, la mayor cantidad de precipitación mensual recogida fue de 150,8 l/m2 en Pollença, Poliesportiu, con un 17% por encima de lo habitual.

La cantidad máxima de precipitación diaria fue de 45,4 l/m2 en la estación de Pollença, Poliesportiu, el día 17.

La Aemet ha reseñado asimismo los valores tan altos de precipitación recogida en 10 minutos, que se califica como torrencial, asociados a la tormenta que cruzó las islas el 6 de noviembre por la mañana. Pues, según ha explicado, se batieron récords en las estaciones de Sóller, 21,6 l/m2 (datos desde 2020); de Escorca, Son Torrella, 17,2 l/m2 (datos desde 2008); de Palma Universitat, 15,6 l/m2 (datos desde 2008); de Calvià, Es Capdellà, 15,4 l/m2 (datos desde 2008); de Llucmajor, 15,2 l/m2 (datos desde 2005) y Santa María, 9,8 l/m2 (datos desde 2015).

Especialmente significativa fue la granizada que cayó en el nordeste de la isla --Capdepera, Alcúdia, Muro, etcétera-- los días 25 y 26, con tamaño de hasta tres centímetros de diámetro. El día 21 se avistó además una tromba marina en la costa de Deià, Mallorca.

También en Mallorca hubo un día de precipitación en forma de nieve por encima de 800 metros, que es lo normal, y se registraron seis días de niebla en la isla.

Las rachas máximas de viento se registraron igualmente al paso de la tormenta del 6 de noviembre, alcanzando 112 km/h en el Dique del Oeste; 93 km/h en el Aeropuerto de Palma; 78 km/h en el Aeropuerto de Son Bonet; y 75 km/h en Palma, Porto Pi, todas ellas del oeste.

Por su parte, en Menorca, llovió un promedio de 109 l/m2, cuando lo normal es 94 l/m2, un 17% más de lo normal. En Ciutadella llovió 185 l/m2, el doble de lo normal. La precipitación diaria más alta se registró también en Ciutadella, fue de 70,4 l/m2, el día 17.

La Aemet registró asimismo valores récords de precipitación recogida en 10 minutos, calificadas como torrenciales, en Menorca: 18,8 l/m2 en Es Mercadal el día 17 (datos desde 2008); y 14 l/m2 en Ciutadella (datos desde 2004), el día 25. El día 17 de noviembre se avistaron además varias trombas marinas en la costa norte de Menorca: Es Grau (Maó) y Port d'Addaia (Es Mercadal).

En Menorca hubo también un día de precipitación en forma de nieve por encima de 300 metros --lo normal es que no haya ninguna--.

Hubo asimismo cinco días con tormenta en Menorca --lo normal son seis-- y se registró un día de niebla en la isla.

La racha máxima de viento fue de 78 km/h, el día 27, registrada en el Aeropuerto de Menorca, seguida de la de Es Mercadal de 77 km/h, el día 21, las dos del norte.

En Ibiza, en promedio, se registró 37 l/m2, cuando lo normal es 69 l/m2, casi la mitad menos de lo habitual. La mayor cantidad de precipitación del mes fue de 44 l/m2 en el Aeropuerto de Ibiza. En este mismo lugar también se registró la precipitación diaria más alta con 29 l/m2 el día 6, asociada a la tormenta antes mencionada. Hubo dos días con tormenta en Ibiza y Formentera --lo normal son cuatro--. Se registró un día de niebla en Ibiza. La racha máxima de viento en Ibiza fue de 85 km/h del noroeste, el día 6.

Y, en Formentera, se recogieron 19 l/m2, cuando lo normal es 53 l/m2, lo que supone un 64% menos de lo normal. La mayor precipitación diaria fue de 7,6 l/m2, el día 8. La racha de viento más alta fue de 55 km/h del norte, el día 21.

Finalmente, noviembre fue, en general, ventoso en el archipiélago. En el Aeropuerto de Palma hubo cinco días de viento fuerte, cuando lo normal son cuatro; en el Aeropuerto de Menorca hubo 11 días, cuando lo normal son ocho; en el Aeropuerto de Ibiza hubo ocho, cuando lo normal son seis. En Palma, Porto Pi hubo asimismo dos días de viento fuerte, siendo lo normal cuatro.

En Menorca hubo también tres días con olas de más de cinco metros, alcanzándose el máximo el día 28 de noviembre con una altura de ola máxima de 5,5 metros en la boya de Maó.