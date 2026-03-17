Nueva incorporación del Museu de Mallorca: un 'cap de bou' en miniatura que se expondrá próximamente

Miniatura del 'cap de bou' que se expondrá en el Museu de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este martes en el centro cultural de La Misericòrdia la miniatura de un 'cap de bou', se trata de una nueva pieza arqueológica que se sumará al patrimonio de la institución insular y se expondrá próximamente en el Museu de Mallorca.

La institución ha destacado que es un hallazgo de "gran valor patrimonial" para conocer más sobre la cultura talayótica de la isla y este tipo de representaciones están vinculadas a los conocidos 'Bous de Costitx', según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que el descubrimiento ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, que ha permitido poner la pieza a disposición del Consell para su conservación y estudio.

"Gracias a este gesto se podrá ponerla al alcance de toda la ciudadanía y ampliar el conocimiento sobre la historia de Mallorca", ha señalado el presidente.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que expoliar es "robar una parte de la historia de Mallorca", ya que cada objeto arqueológico "forma parte de un contexto que permite comprender mejor el pasado".

La pieza será trasladada al Museu de Mallorca, donde se llevará a cabo un proceso de limpieza, estudio y conservación antes de su futura exposición pública. Este hallazgo, además, forma parte de una investigación más amplia y se prevé realizar nuevos estudios arqueológicos en la zona donde se ha encontrado, con el objetivo de conocer mejor el contexto histórico.

Por otra parte, Galmés ha lamentado la negativa del Museo Arqueológico Nacional a prestar los 'Bous de Costitx' a Mallorca de manera temporal, unas piezas descubiertas en el santuario talayótico de Son Corró a finales del siglo XIX y consideradas "uno de los símbolos más importantes del patrimonio arqueológico de la isla".

"El Consell de Mallorca reclamará que los 'Bous de Costitx' puedan regresar a Mallorca, que es el lugar donde fueron encontrados y donde la ciudadanía debería poder conocerlos y disfrutarlos", ha afirmado.