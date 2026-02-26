La nueva receta electrónica funciona ya con normalidad, aunque provoca la pérdida de datos de algunos pacientes crónicos

Una persona en una farmacia, a 25 de febrero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva receta electrónica instaurada por el IbSalut ya funciona con normalidad después de unos días dando errores, aunque ha provocado la pérdida de los datos de algunos pacientes crónicos.

Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) han explicado a Europa Press que, tras la actualización realizada la pasada noche, el sistema ya no da fallos.

A diferencia del miércoles, cuando los farmacéuticos tuvieron que introducir los datos de forma manual dado que la lectura de las tarjetas sanitarias presentaba errores, este jueves ya estaban operativas todas las funcionalidades de la receta electrónica.

El sistema manual, que se ha empleado con anterioridad, se mantendrá en marcha hasta la noche del viernes ante la posibilidad de que vuelvan a ocurrir fallos.

Los farmacéuticos, no obstante, han alertado de que la puesta en marcha del nuevo sistema sí que ha provocado la pérdida de los datos de algunos pacientes crónicos, a quienes ya no les consta el historial de sus medicamentos.

Lo que deben hacer estas personas, han indicado las citadas fuentes, es acudir a su médico de cabecera para que puedan volver a obtener su registro de cronicidad.