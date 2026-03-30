La nueva unidad básica de salud de Consell abrirá sus puertas en un mes

La nueva unidad básica de salud de Consell. - CAIB

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva unidad básica de salud de Consell abrirá sus puertas en poco más de un mes, el próximo 4 de mayo. En la actualidad, el centro está en la última fase de verificación y conexión de sistemas informáticos y eléctricos, además de la instalación del mobiliario.

El centro cuenta con una superficie de 760 metros cuadrados (m2), está a unos setecientos metros de la antigua unidad básica y ha significado una inversión de 3,2 millones de euros, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El nuevo equipamiento, que tiene adscritas 4.113 tarjetas sanitarias, dispone de dos consultas de medicina de familia, una de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos de enfermería, una consulta polivalente, dos salas de curas y una sala de extracciones.

Está situado en la calle Bartomeu Fiol i Cosme, en unos terrenos que el Ayuntamiento de Consell puso a disposición del IbSalut. Se trata de una parcela con una superficie de 1.910 m2 situada en el límite norte de la población, junto al polideportivo municipal, un emplazamiento bien comunicado y accesible.

La nueva unidad básica de salud de Consell forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé una inversión en cuatro años de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias. También recibe financiación del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad.