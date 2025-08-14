La Nuevas Generaciones del PP de Mallorca acusa al Gobierno de ver el aeropuerto de Palma como "una máquina de recaudar"

La presidenta de las Nuevas Generaciones del PP de Mallorca, Mireia Martínez, en el aeropuerto de Palma. - PP

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Mallorca, Mirei Martínez, ha acusado al Gobierno de ver el aeropuerto de Palma únicamente como "una máquina de recaudar dinero".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Son Sant Joan, en las que ha aprovechado para criticar la "dejadez y la falta de atención" por parte del Ejecutivo central y reclamar la cogestión de lo que ha considerado "una infraestructura clave que debería ser ejemplo de gestión, imagen y seguridad".

Martínez ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo vea el aeropuerto como una máquina de recaudar dinero" y no haga nada "para garantizar que este espacio funcione con la dignidad y calidad que Mallorca merece".

El PP, en un comunicado, ha señalado que el 90% de los turistas que llegan a la isla lo hacen a través de esta infraestructura, que también emplean miles de residentes cada semana por motivos laborales, familiares o de salud.

"Somos una isla y dependemos de nuestro aeropuerto para estar conectados con el resto del mundo. Por eso su correcto funcionamiento no es solo una cuestión turística, sino también de calidad de vida para los mallorquines", ha incidido la presidenta de NNGG en Mallorca.

Martínez ha cargado contra las obras que se están llevando a cabo en Son Sany Joan, que a su parecer "no solo generan inseguridad sino que dañan gravemente la imagen que da Mallorca como destino turístico".

"Unas obras que no se han ejecutado durante el invierno y que ahora, en plena temporada alta, generan caos y mala imagen, afectando tanto a visitantes como a residentes. No pedimos más vuelos ni más inversiones, sino una gestión eficiente, planificada y profesional y no el desgobierno que estamos viendo en los últimos meses", ha sostenido.

La líder de las juventudes 'populares' en Mallorca también ha reclamado la cogestión de Son Sant Joan, de modo que el Govern "pueda decidir sobre su principal puerta de entrada". "No podemos continuar con un modelo centralista que ignora las necesidades y la realidad de Mallorca", ha sentenciado.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, aseguró en una reciente entrevista con Europa Press que esta cuestión "no está sobre la mesa".