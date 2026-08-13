El nuevo espacio deportivo Can Misses alberga tres pistas de tenis homologadas para competiciones oficiales. - CAIB

EIVISSA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Eivissa han inaugurado este jueves el nuevo Espacio Deportivo Can Misses, una infraestructura que permite a la ciudad disponer de tres nuevas pistas de tenis de tierra batida homologadas para la celebración de competiciones oficiales, además de nuevos espacios y servicios destinados a los deportistas, clubes y usuarios.

El acto ha contado con la participación del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Durante el acto, el conseller ha celebrado la puesta en funcionamiento de esta nuevo equipamiento, con el cual "se vuelve a demostrar que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) no sirve sólo para cosas intangibles, sino que se revierte directamente en la mejora de la calidad de vida de la gente de las islas, en este caso de Eivissa".

"Estamos convencidos de que el Espacio Deportivo Can Misses contribuirá a la consolidación del cambio de modelo que defiende este Govern basado en el trinomio Turismo, Cultura y Deportes, favoreciendo la práctica del tenis base, y un turismo más sostenible y de calidad", ha expresado Bauzá.

Por su parte, el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que la puesta en funcionamiento del Espacio Deportivo Can Misses "es un paso muy importante en la transformación de las infraestructuras deportivas de la ciudad".

"Hoy respondemos al compromiso de modernizar las instalaciones deportivas municipales y ponerlas al servicio de los deportistas", ha manifestado Triguero, quien en este sentido ha agradecido la colaboración del Govern, así como el trabajo de todos los equipos técnicos, del Patronato de Deportes, de los clubes y de todas las personas que han hecho posible este proyecto.

El proyecto ha sido ejecutado por Hermanos Parrot, S.A. empresa a la que se adjudicaron las obras por un importe de 1,3 millones de euros y está financiado con fondo del ITS del Govern.

El Espacio Deportivo Can Misses se ha desarrollado sobre una superficie total de 5.084 metros cuadrados y sustituye las antiguas pistas de hormigón poroso, que se encontraban en mal estado.

Además de las tres pistas de tenis de tierra batida, el nuevo complejo cuenta con un graderío, vestuarios, una pista de minitenis, oficinas para los clubes, almacenes para el Patronato de Deportes y para el servicio de mantenimiento, sala de máquinas y lavabos para el público.

La nueva instalación deportiva incorpora las aportaciones del Tenis Club Ibiza y el asesoramiento de la Federación de Tenis de Baleares, con el objetivo de que las instalaciones respondan a las necesidades reales de los deportistas y permitan continuar potenciando tanto el deporte base como la competición.

Otro de los elementos destacados de la actuación es su integración paisajística y sostenibilidad. El proyecto se ha planteado para adaptarse al entorno de Can Misses, con una edificación integrada en el terreno y el uso de materiales sostenibles como la madera.

También se han incorporado medidas para reducir el impacto visual y las emisiones de CO2, así como recorridos accesibles entre los pinos. La protección ante el viento y la orientación de las pistas han sido otros elementos claves del diseño.