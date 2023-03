El nuevo Instituto de Fertilidad de Ibiza evitará más de 500 traslados a Mallorca todos los años

IBIZA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del nuevo Instituto de Fertilidad se iniciará este año y evitará más de medio millar de traslados a la isla de Mallorca, según ha informado este jueves la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, acompañada del director general del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, durante una visita al espacio previsto para implantar este centro.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha presentado el proyecto, que previsiblemente se iniciará en 2023 y con el que se reformará el antiguo Servicio de Radiología, ubicado en el antiguo Hospital Can Misses.

El nuevo Instituto de Fertilidad tendrá una superficie de 345 metros cuadrados y la obra e instalación del equipamiento está presupuestada en cerca de 1,5 millones de euros, según ha informado la Conselleria de Salud.

El Instituto de Fertilidad tendrá un laboratorio de andrología y otro de fecundación in vitro; una zona criogénica o un área de recogida de semen, entre otros servicios. La realización completa de la fecundación in vitro en Can Misses evitará hasta 600 desplazamientos anuales de usuarios, que hasta ahora debían completar el proceso en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

Según ha recordado el Govern, la Unidad de Reproducción Asistida del ASEF inició su actividad en 2011 y supuso una disminución de los desplazamientos anuales a Mallorca por parte de personas que iniciaban sus tratamientos en la ASEF.

Desde entonces, en el Hospital Can Misses se llevan a cabo todos los tratamientos de reproducción incluidos en la cartera de servicios del Servicio de Salud, excepto los procedimientos que precisan de laboratorio de fecundación in vitro, para los que existe un acuerdo con la Unidad de Reproducción del Hospital Son Llàtzer.

No obstante, las consultas de seguimiento y de preparación y estimulación ovárica se llevan a cabo en el Hospital Can Misses, concretamente, en la Unidad de Reproducción Asistida. Además de las primeras y segundas visitas, en las consultas se realiza todo el control del tratamiento médico de las pacientes en casos de inseminación, fecundación in vitro y preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos, tanto mujeres como varones.

En la Unidad de Fecundación, una vez finalizado el estímulo, los pacientes se derivan al Hospital Universitario Son Llàtzer para la extracción de óvulos y transferencia de embriones. Lo mismo sucede con la extracción de óvulos y preservación de semen en pacientes oncológicos.

El número de pacientes que se derivan anualmente al Hospital Universitario Son Llàtzer oscila entre 100 y 120, lo que implica aproximadamente entre 250 y 300 desplazamientos. A esta cifra hay que sumar los acompañantes, ya que los tratamientos de reproducción son tratamientos de pareja.

Las técnicas de reproducción asistida que actualmente se prestan en el Hospital Can Misses consisten en técnicas de capacitación espermática para inseminación artificial; estudios completos de fertilidad en varón: seminograma y REM diagnóstico o seminogramas urgentes para enfermos oncológicos.

El nuevo Instituto de Fertilidad permitirá además ampliar la cartera de servicios y técnicas que prestará el Hospital Can Misses.

MÁS DE 1500 CONSULTAS

En 2022, la Unidad de Reproducción Asistida realizó 1.596 consultas, de las que 296 fueron primeras citas y 1.300 consultas sucesivas y tratamientos. A estas cifras hay que sumar las consultas telefónicas, que se acercaron al medio millar.

En cuanto a ciclos de fecundación iniciados en 2022, se llegó a los 83, con 72 procesos de inseminación artificial, de los que 23 fueron con semen de donante y 49 con semen de cónyuge.

La tasa de embarazo clínico en el caso de donante fue del 33 por ciento y del 10,8 por ciento en la inseminación de cónyuge.