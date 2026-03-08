Un nuevo jurado popular juzgará a los tres acusados por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del próximo viernes (09.30 horas) a los tres acusados por la muerte del bebé que en 2023 fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca).

El procedimiento arrancará con la constitución de un nuevo jurado popular y, después, comenzará la vista pública con la lectura de los escritos de las acusaciones y las defensas.

El primer juicio por estos hechos se celebró a finales de octubre de 2025 pero, antes de que finalizara, tuvo que se anulado por las dudas suscitadas en torno a la competencia de un perito que declaró a propuesta de las defensas de los acusados.

La jueza tuvo en cuenta que la única prueba presentada por la defensa, el informe de dicho perito, que sostenía que el bebé murió de un aborto, no podía considerarse válida dado que la ley de enjuiciamiento criminal exige que la persona que haga el informe tenga un título oficial.

Es por ello que consideró que no podía continuar celebrándose el juicio, puesto que la defensa de forma sobrevenida se quedaría sin prueba y se estaría vulnerando el principio de igualdad de armas, así como el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva que contempla la Constitución Española.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En el banquillo volverán a sentarse la madre y el tío del bebé, para quienes la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato.

También está acusada la cuñada de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.

La representante del Ministerio Público, durante la primera sesión de la vista oral después anulada, defendió que la bebé "nació viva y llegó caliente al hospital", donde la llevaron después de ser encontrada en el contenedor. "A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", dijo en su informe inicial.

El letrado de la defensa de la madre, por su parte, admitió que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero que "ella no es una asesina".

La letrada que defiende al tío de la bebé adujo que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", aseguró.

El doctor que estaba de guardia de Pediatría y una médica de Urgencias del Hospital de Llevant, donde fue atendido el neonato, consideraron que la criatura nació viva, aunque por las circunstancias del parto y el tiempo transcurrido entre el rescate del contenedor y la llegada al centro hospitalario pudiera haber llegado sin signos de vida.