Un nuevo servicio de drones controlará las zonas marítimas y los recursos hídricos de Baleares

Drón de vigilancia. - GOIB

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo servicio de drones llevarán a cabo tareas de vigilancia, inspección y control del litoral, los recursos hídricos y la actividad marítima en Baleares.

Según ha informado este miércoles la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, se ha adjudicado un contrato a la empresa mallorquina Fly Drones, que contempla 300 horas de vuelo entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2026, que se distribuirán entre las diferentes direcciones generales en función de sus necesidades.

Esta iniciativa se plantea como una prueba piloto, con el objetivo de evaluar el rendimiento, la utilidad y las posibles aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de la gestión pública, y permitirá obtener imágenes aéreas de alta resolución y datos georreferenciados que facilitarán una visión más completa y precisa del territorio.

En el ámbito de los recursos hídricos, esta herramienta actuará en la prevención del riesgo de inundaciones, así como en el seguimiento de torrentes y zonas inundables. Asimismo, permitirá mejorar el conocimiento del territorio mediante la localización de captaciones para abastecimiento y la obtención de datos georreferenciados que faciliten la gestión hídrica.

En materia de costas y litoral, facilitará la vigilancia de ocupaciones en playas y espacios públicos, el control de instalaciones temporales y la detección de actividades no autorizadas, como fondeos ilegales o vertidos, permitiendo además la monitorización de zonas de difícil acceso por vía terrestre.

En el ámbito de los puertos y el transporte marítimo, el servicio servirá de apoyo a las labores de inspección, especialmente durante los meses de verano, cuando se intensifica la actividad.

El uso de esta tecnología permitirá disponer de imágenes de todo lo que sucede durante las inspecciones, así como verificar las características de las embarcaciones, el número de personas a bordo o las zonas en las que se desarrolla la actividad.

Asimismo, facilitará la toma de imágenes de áreas con alta concentración de tráfico marítimo, lo que permitirá analizar el uso del espacio marítimo mediante el recuento automatizado de embarcaciones y personas, y mejorar así el conocimiento y la planificación de las zonas más frecuentadas.

Los vuelos deberán contar con las autorizaciones correspondientes, que pueden requerir varios días de tramitación en función de la zona, y las operaciones se realizarán con la supervisión de personal técnico de la Conselleria, respetando la normativa en materia de seguridad aérea y protección de datos.

El contrato incluye también la posibilidad de hacer un tratamiento posterior de las imágenes obtenidas para generar materiales para la gestión técnica y para la comunicación y difusión de actuaciones.

La empresa adjudicataria incorporará también herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial, capaces de facilitar el recuento y la detección de elementos, ampliando así las posibilidades de uso del servicio.

Este nuevo servicio lo ha presentado este miércoles en Raixa el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien ha asegurado que los drones permitirá mejorar la capacidad de inspección y control, la detección previa de posibles irregularidades y un actuación más rápida.

Lafuente ha asegurado que, con esta prueba piloto, el Govern comprobará hasta dónde puede llegar esta tecnología aplicada a la administración pública para consolidarla en el futuro si los resultados son positivos.