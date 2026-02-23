El nuevo sistema de receta electrónica está fallando para dispensar medicamentos en las farmacias

Archivo - Imagen de un estante de una farmacia con medicamentos- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema de receta electrónica implementado este fin de semana está fallando para dispensar medicamentos en las farmacias de Baleares.

Desde el Servicio de Salud (IBSalut) han informado que a lo largo de la mañana de este lunes se han detectado "incidencias puntuales" en la dispensación de medicamentos.

El sistema funciona correctamente para generar las recetas en los centros de salud y en los hospitales, aunque se han detectado fallos a la hora de retirar los medicamentos.

El IBSalut está trabajando para solucionar los incidentes "lo antes posible" y lamenta las molestias que se puedan generar a trabajadores y usuarios.

Ante los fallos, se ha suspendido temporalmente el sistema durante dos horas para tratar de arreglar su funcionamiento, según ha señalado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib).

Por ello, desde el Cofib han recomendado a la ciudadanía que si no es imprescindible no acudan a las farmacias a recoger medicamentos con receta porque el sistema no funciona.