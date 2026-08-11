Los nuevos autobuses de la EMT de Palma incorporan rampas, más espacios para sillas de ruedas y señalización en braille

Rampa manual en uno de los nuevos autobuses de la EMT de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 12 nuevos autobuses elécticos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma han incorporado rampas manuales, megafonía exterior, señalización en braille y espacios más amplios para las sillas de ruedas con el objetivo de mejorar la accesibilidad del servicio.

A fin de dar a conocer estas mejoras, recoger las impresiones y resolver dudas, la EMT ha organizado talleres y jornadas dirigidas a entidades y asociaciones de personas con discapacidad, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de rampas manuales, además de las eléctricas ya existentes, que permiten el acceso de personas usuarias de silla de ruedas, personas con movilidad reducida (PMR) o carritos infantiles dobles.

También se han ampliado los espacios reservados para sillas de ruedas, creando zonas más amplias que facilitan la circulación interior y refuerzan la seguridad de las personas usuarias.

Los autobuses cuentan, asimismo, con asientos prioritarios debidamente señalizados para personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida, así como con nuevas barras de sujeción de color contrastado que facilitan a las personas con discapacidad visual la localización de las zonas reservadas.

También disponen de un piso bajo integral, eliminando escalones y mejorando la accesibilidad desde la vía pública. En materia de seguridad, incorporan un mayor número de cámaras de supervisión de puertas y rampas, así como un sistema de alerta acústica para peatones (EAS).

En materia de accesibilidad sensorial, destacan la instalación de un sistema de megafonía exterior para facilitar la identificación de la línea por parte de las personas con discapacidad visual. Además, se ha mejorado la megafonía interior, que informa sobre las próximas paradas y otros avisos relevantes durante el trayecto.

Por otro lado, disponen de paneles electrónicos exteriores de gran formato y alto contraste, pantallas informativas en el interior, botones accesibles y señalizados, así como nuevos elementos en color amarillo para reforzar el contraste cromático y facilitar la identificación de puertas, pulsadores y otras zonas de uso frecuente.

Los otros 34 nuevos autobuses que empezaron a llegar a Palma durante el mes de junio incorporan también estas nuevas prestaciones de accesibilidad, entre ellas la señalización en braille para la solicitud de parada y sistemas de identificación de la ubicación de los asientos.

ADAPTACIÓN DE MARQUESINAS

Estas actuaciones, ha indicado Cort, se enmarcan en el trabajo llevado a cabo en los últimos años por la EMT con el objetivo de avanzar hacia una accesibilidad universal en el transporte público.

Por ejemplo, se han adaptado cerca de 200 marquesinas existentes y se han instalado otras 130 nuevas marquesinas accesibles, dotadas de una mayor superficie cubierta, iluminación propia, pilares prolongados hasta el suelo para facilitar su detección mediante bastón, espacios reservados para sillas de ruedas, asientos adaptados y una mejor señalización de los elementos acristalados.

También se han mejorado alrededor de 200 pantallas informativas de parada, reforzando su legibilidad e iluminación e incorporando sistemas de información sonora compatibles con el sistema Ciberpass de la ONCE. Además, en la línea gráfica de la marca y de información de la empresa, se han revisado las tipografías, los tamaños de texto y los contrastes cromáticos para facilitar su lectura.