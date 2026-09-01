Nuevos cursos de catalán en Baleares: diez municipios, todos los niveles y tanto presenciales como telemáticos

El IEB oferta nuevos cursos de catalán entre septiembre y enero en una decena de municipios de Baleares - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha ofertado nuevos cursos de catalán que tendrán lugar entre este septiembre de 2026 y el próximo enero de 2027 en una decena de municipios de Baleares.

Desde este martes y hasta el próximo 11 de septiembre los interesados podrán registrar su inscripción a través de la página web del IEB, ha informado la Conselleria de Tursimo, Cultura y Deportes en un comunicado.

En esta convocatoria, que va de septiembre de 2026 a enero de 2027, se promueve la oferta de todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2 y LA). Se ofrecerán en los municipios mallorquines de Alaró, Binissalem, Calvià, Consell, Inca, Palma, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar y Sencelles, así como en la ciudad de Eivissa.

Las clases empezarán la semana del 28 de septiembre de 2026 y acabarán la semana del 15 de enero de 2027. Solo es posible matricularse en un curso por convocatoria y tanto los presenciales como los virtuales tendrán una duración de 75 horas, mientras que los semipresenciales serán de 35 horas.

Esta oferta general se complementa con los cursos específicos para trabajadores del IBSalut. Además, durante este 2026, el IEB continuará organizando cursos de catalán inicial para el Casal de Asociaciones de Inmigrantes y talleres para familias en los centros educativos.

"Tal como se ha hecho en los dos últimos años, el IEB promueve la oferta de cursos de catalán de todos los niveles para llegar a toda la población y colabora con otras entidades para facilitar el acceso al conocimiento del catalán entre colectivos específicos que tengan dificultades para acceder a un curso general", ha dicho el director general de Cultura y vicepresidente del IEB, Llorenç Perelló.