El número de viajeros de autobús aumenta un 14,5% en junio en Palma y suben un 21,2% los viajeros en metro

Archivo - Pasajeros esperando para subir al metro en la estación de la UIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma ha subido un 14,5% y los que se decidieron por el metro lo hicieron un 21,2% de media el pasado mes de junio con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, los autobuses de Palma registraron un total de 5,8 millones de pasajeros en el mes de junio, mientras que 172.000 pasajeros optaron por el metro.

En toda España, el número de usuarios del transporte público aumentó un 7,2% en junio respecto al mismo mes de 2024. El transporte urbano subió un 6,8% en tasa anual y el interurbano un 9,7%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.