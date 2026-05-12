El número de viajeros de autobús aumenta un 4,4% en marzo en Palma

Archivo - Un bus de la EMT circula por el centro de la ciudad. - CORT - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma ha subido un 4,4% en marzo y los que se decidieron por el metro crecieron un 9,7% de media el pasado mes de marzo con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,5 millones de pasajeros en el mes de marzo, mientras que 260.000 pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano en autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+14,6%), Castilla y León (+12,3%) y Castilla - La Mancha (+9,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+2,5%) Aragón (+3%) y Cataluña (+3,5%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.