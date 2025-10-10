El número de viajeros de autobús aumenta un 6,8% en agosto en Palma

Archivo - Un autobús de la EMT. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma ha subido un 6,8% en agosto en comparación con el año pasado, mientras que los que se decidieron por el metro crecieron un 56% de media, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los autobuses de Palma registraron un total de 5,55 millones de pasajeros en el mes de agosto, mientras que 900.000 millones de pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) y País Vasco (+6,9%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 0,5%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.