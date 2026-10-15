El Obispado rezará responsos en los lugares donde fueron asesinados los 20 beatos de Eivissa

EIVISSA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de las Pitiusas, en la víspera de la beatificación de 20 sacerdotes de Eivissa, llevará a cabo responsos en los lugares donde fueron asesinados los presbíteros.

Según ha informado la Diócesis, este viernes a las 10.00 horas está prevista la primera oración en el Parador de Dalt Vila, el antiguo castillo militar, donde el 13 de septiembre de 1936 fueron masacrados 17 sacerdotes. A continuación, el obispo Vicent Ribas se trasladará a Sa Carrossa, donde se rezará una plegaria en memoria de Antonio Roig Guasch, ecónomo de la parroquia de San Francisco Javier que fue abatido en ese lugar.

Posteriormente, está previsto que el obispo se traslade a Formentera para rezar un responso en la Savina, donde el 7 de agosto de 1936 fue asesinado y arrojado al mar el primero de los sacerdotes mártires, Juan Torres Torres. Tenía 24 años y fue asesinado 44 días después de haber sido ordenado.

Por la tarde, a las 19.00 horas, la oración tendrá lugar en la plaza de la iglesia de Sant Carles donde el 8 de agosto del 36 fue fusilado el cura ecónomo de la parroquia Antonio Tur Costa junto a su padre, Antonio Tur. Finalmente, a las 20.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa Eulària se rezarán las vísperas y se volverá a interpretar el 'Himne dels Beats', estrenado el pasado sábado.

En cada uno de los responsos se cantará la pieza tradicional 'Amunt germans', un canto de perseverancia que se interpreta habitualmente con 'Els Passos'.